Удорожание памяти обернется ростом цен на ПК и ноутбуки

Производители персональных компьютеров готовятся к существенной корректировке цен на фоне резкого подорожания комплектующих. Об этом сообщает ZDNet Korea.

© Газета.Ru

Рост стоимости модулей оперативной памяти DRAM, который за последние месяцы достиг кратного увеличения — от двух до пяти раз, приводит отрасль к масштабному росту себестоимости. Пока влияние этих изменений на конечные устройства было умеренным, однако ситуация быстро меняется.

По данным журналистов, производители ПК уже фиксируют убытки: помимо DRAM, существенно выросли цены на SSD-накопители, аккумуляторы и отдельные категории процессоров. В результате компании вынуждены пересматривать ценовую стратегию.

Ожидается, что стоимость моделей, которые выйдут в следующем году, будет увеличена минимум на 20% относительно изначальных планов. Текущие устройства, напротив, планируется ускоренно вывести из розницы, чтобы минимизировать финансовые потери.

Таким образом, ноутбуки из ценовой категории около $1000 могут подорожать до $1200 и выше. При этом аналитики допускают, что для отдельных конфигураций рост цен окажется еще более значительным.

Дополнительное давление на рынок оказывает предстоящее повышение цен на процессоры AMD Ryzen всех поколений в начале декабря. Кроме того, до конца года компания также планирует увеличить стоимость видеокарт Radeon на $20–40.