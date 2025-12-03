В России введут маркировку всей электроники

Правительство наконец-то решило: пора и миру радиоэлектроники обзавестись своими «цифровыми паспортами». Михаил Мишустин подписал постановление, по которому вся отрасль — от смартфонов до самых скромных розеток — должна перейти на обязательную цифровую маркировку.

Сроки, как пишет «Ъ», уже нарисованы:

1 марта 2026 года — старт регистрации участников;

1 марта 2027 года — всё, что попало в розетку (и рядом стояло), должно быть промаркировано и учитываться как положено.

Коды по полтиннику — налетай

Оператор схемы — ЦРПТ — начнёт продавать заветные коды с 1 мая 2026 года. Цена — 50 копеек штука. В ЦРПТ уверяют:

«Не волнуйтесь, всё будет хорошо, себестоимость почти не вырастет».

Ссылаются на исследование НИФИ Минфина и говорят, что в других отраслях влияние на цену было менее 1%.

Электроника, возможно, тоже выдержит. Главное — не забывать, что «полтора процента» в чиновничьем языке иногда превращаются в «ну, чуть-чуть подросло».

Бизнес вроде готов, но нервничает

Производитель Fplus философски заметил: кто хочет жить на рынке — будет готов. Но, как водится, не всё так лампово.

В Yadro предупреждают о привычной проблеме: добросовестные производители опять рискуют оплачивать бал тех, кто решит «а, прокатит и так». То есть если кто-то будет игнорировать систему, честным игрокам придётся каким-то образом компенсировать перекос.

А контрафакт как был, так и остался

Эксперты хмурятся: маркировка — дело хорошее, но корень зла всё ещё в комплектующих. Сергей Долгопольский из GS Group предлагает: помимо маркировки нужно обязать производителей отчитываться о том, на какой элементной базе они вообще работают. Потому что если начинка «сомнительная», никакой QR-код не спасёт.