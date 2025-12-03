Россиян призвали подготовиться к скорой блокировке WhatsApp*

С учетом сложившейся сегодня ситуации прогнозы о скорой блокировке мессенджера WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с высокой долей вероятности оправдаются. Россиянам следует заранее к этому подготовиться, чтобы не потерять данные, в том числе – перенести переписки, рассказал 360.ru директор по информационной безопасности ГК «Элемент», эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

Специалист напомнил, что аналогичные разговоры в прошлом кипели вокруг видеохостинга YouTube, вскоре после чего его достаточно оперативно заблокировали. С WhatsApp, скорее всего, эта ситуация повторится, считает эксперт.

Он также прокомментировал сообщения о том, что владельцы мессенджера могут подслушивать беседы пользователей – по словам аналитика, технически это вполне реально, однако вряд ли кто-то будет этим заниматься. В данном случае мессенджер может быть опасен из-за других факторов, заявил он.

«Основной риск WhatsApp* заключается в утечке личных данных, например фото паспорта, СНИЛСа и прочих. По сути, человек расписывается в том, что теперь эта информация станет общедоступной», — подчеркнул Дворянский.

Он также напомнил, что WhatsApp хранит данные пользователей не в России, поэтому если произойдет утечка, то сведения будут утеряны. Лучше воспользоваться российскими аналогами мессенджера, в числе которых – приложение Mах.

«В нем есть все необходимое и в полном объеме. Это некий микс WhatsApp и Telegram, только в новой оболочке. Вполне нормальное приложение, стабильно работает», — подчеркнул киберэксперт.

Среди других аналогов он назвал «VK Мессенджер», Telegram и iMessage.

Что касается подготовки к блокировке, то важно перенести чаты в другой мессенджер, создать резервные копии данных, а лучше даже установить функцию их автоматического регулярного копирования. Кроме того, следует убедиться, что аккаунт Google Drive привязан к аккаунту WhatsApp, проверить место на нем и в iCloud для хранения копий, а также запомнить пароль, который после блокировки позволит восстановить чаты, заключил аналитик.

В Госдуме обозначили триггер для ускорения блокировки WhatsApp в России

Напомним, WhatsApp* может столкнуться с блокировкой в России после недавней утечки дипломатических переговоров, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По мнению экспертов, это «может произойти завтра» или «через год». В Госдуме считают, что импортозамещение WhatsApp успешно завершается благодаря развитию Mах.

