Создана самая черная ткань в мире

Ученые из Корнеллского университета в США создали самую черную ткань их всех существующих. Она поглощает 99,87% света и отражает 0,13%.

© Unsplash

Команда вдохновлялась оперением великолепной щитоносной райской птицы (Ptiloris magnificus), обитающей в тропических лесах западной Новой Гвинеи и северо-восточной Австралии. Оно также является чрезвычайно темным. Перья насыщены пигментом меланином, а плотно расположенные мельчайшие волокна влияют на отражение света.

Для создания нужного эффекта ученые пропитали трикотаж из белой шерсти мериноса полидопамином – синтетическим черным красителем. Они стремились, чтобы полидопамин проник во все волокна ткани. Затем материал отправили в плазменную камеру, чтобы создать нановолокна – чрезвычайно маленькие и колючие наросты, сообщает The Daily Mail.

Получившаяся ткань оставалась ультрачерной при разных углах наклона. Она также сохранила эластичность, что упрощает ее использование. Такую ткань можно применять в солнечной энергетике, для терморегулирующего камуфляжа, в фотокамерах, солнечных панелях и телескопах. В перспективе из нее можно будет даже шить одежду, отметили авторы проекта.

Отметим, что самым черным материалом из когда-либо созданных считается покрытие Vantablack, созданное в Массачусетском технологическом институте. Оно состоит из углеродных нанотрубок, выращенных на алюминиевой фольге, протравленной хлором. Он поглощает не менее 99,995% падающего света.

