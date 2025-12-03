Следующий год назвали тяжелым для рынка смартфонов

В 2026 году в мире будет продано меньше смартфонов, чем в 2025-м, а цены вырастут. Об этом сообщает издание Appleinsider со ссылкой на исследование агентства International Data Corporation (IDC).

© Lenta.ru

Специалисты подсчитали, что по итогам 2025 года на мировой рынок будет поставлено 1,25 миллиарда единиц смартфонов — рост составит 1,5 процента. Высокие поставки в четвертом квартале объяснили популярностью линейки Apple iPhone 17. Однако в следующем году все изменится: аналитики IDC пересмотрели свой прогноз и предсказали падение рынка на 1 процент вместо небольшого роста.

По их словам, потребителям и производителям гаджетов стоит готовиться к тяжелому году. Главной причиной неизбежного снижения поставок назвали обострение дефицита оперативной памяти и накопителей. Также из-за этого цены на смартфоны поползут вверх.

Аналитики IDC заявили, что больше всего рост цен заметят покупатели устройств начального и среднего ценового диапазона. Средняя стоимость смартфона на рынке достигнет 465 долларов, или около 36 тысяч рублей. Меньше всего изменения почувствуют потребители флагманов, потому что премиальные устройства уже обеспечивают производителям достаточную прибыль, и цены на девайсы могут сохраниться.

По прогнозу экспертов IDC, рано или поздно кризис должен закончиться. По их оценкам, по итогам 2027 года мировой рынок смартфонов восстановится и вырастет на 3 процента.

Ранее стало известно, что устройства Realme, Redmi, Samsung и Tecno стали самыми продаваемыми смартфонами в России минувшей осенью.