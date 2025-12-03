AnTuTu назвал самые мощные Android-смартфоны декабря

AnTuTu опубликовал декабрьский рейтинг самых мощных Android-смартфонов.

В этот раз топ возглавил абсолютный рекордсмен — Red Magic 11 Pro+. Геймерский флагман стал первым смартфоном с жидкостной системой охлаждения и набрал свыше 4,1 млн баллов, что стало новым максимумом для бенчмарка.

Тестировалась версия на 24 ГБ оперативной и 1 ТБ внутренней памяти — единственная в топе с таким объёмом.

Второе место занял Oppo Find X9 Pro на базе Dimensity 9500. Он впервые вплотную приблизился к отметке в 4 млн баллов и стал самым мощным смартфоном на платформе MediaTek.

Третья строчка также за Dimensity 9500 — её взял Vivo X300 Pro, который показал практически идентичный результат.

Всего в топ-10 попали семь устройств на Snapdragon 8 Elite Gen 5 и три — на Dimensity 9500. Любопытно, что у всех моделей, кроме Red Magic 11 Pro+, по 16 ГБ оперативной памяти — но даже с этим запасом им пока не удаётся догнать нового лидера.