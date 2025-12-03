В России ускорят развитие частной космонавтики

Российские компании будут работать по линии развития частной космонавтики. Соглашение об этом подписали «Роскосмос», «Иннопрактика» и ассоциация «Национальные чемпионы», сообщает РИА Новости.

Документ послужит основой для политики технологических компаний, а также российской инновационной экономики в целом. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов назвал основной задачей «сокращение времени от разработки до внедрения технологий». Большую роль в этом, по его мнению, могут сыграть частные компании.

Так, например, летом 2025 года на орбиту с космодрома Восточный была выведена группировка из девяти малых космических аппаратов разработки компании «Геоскан». Она входит в экосистему «Иннопрактики».