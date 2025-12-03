Raspberry Pi объявила о повышении цен на модели Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi 5 — компания впервые пересматривает стоимость из-за резкого роста цен на память LPDDR4.

© Raspberry Pi

По словам производителя, рынок ОЗУ стремительно дорожает и становится дефицитным. А корректировка цен позволит сохранить стабильные поставки в 2026 году.

Сильнее всего подорожал Raspberry Pi 5 с 16 ГБ оперативной памяти: его цена выросла с $120 до $145. Версия на 8 ГБ теперь стоит $95 вместо прежних $80. В качестве ответа на кризис компания представила более доступную модель — Raspberry Pi 5 с 1 ГБ ОЗУ за $45.

© Raspberry Pi

Raspberry Pi 4 также поднялся в цене: версия с 4 ГБ подорожала на $5, а модификация с 8 ГБ — на $10. Compute Module 5 с 16 ГБ стал дороже на $20. При этом стоимость Raspberry Pi 3+, более ранних моделей и устройств линейки Zero остаётся прежней.

Производитель обещает пересмотреть цены обратно, когда ситуация на рынке памяти нормализуется.