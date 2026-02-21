Восемь смертельно опасных бытовых привычек

Большинство повседневных действий мы выполняем автоматически. Однако именно, казалось бы, безобидные бытовые привычки чаще всего запускают цепочку событий, приводящую к пожарам или проблемам со здоровьем. «‎Рамблер» расскажет о рисках, о которых мы редко задумываемся.

1. Оставленная в розетке техника

Анализ, проведенный Liverpool John Moores University совместно с пожарной службой Merseyside, охвативший пожары за 2011–2022 годы, показывает: значительная часть возгораний связана с электросетью (результаты опубликованы в MDPI). Исследователи отмечают, что оставленная в розетке техника создает чрезмерную нагрузку на сеть. Если причина в этом, то пожар разгорится моментально, и высока вероятность, что он начнется ночью, когда люди спят и не могут вовремя заметить запах гари или первые признаки перегрева.

2. Зарядка смартфона на кровати

Пожары, вызванные литий-ионными батареями, увеличиваются по всему миру. В том же исследовании Liverpool John Moores University отмечается рост числа возгораний из-за аккумуляторов: смартфонов, планшетов, ноутбуков, электросамокатов. Особенно опасна привычка заряжать телефон на мягких поверхностях. Подушка или одеяло блокируют теплоотвод, температура внутри батареи растет, и запускается неконтролируемая цепная реакция. Именно это является самой частой причиной ночных пожаров, когда люди просыпаются уже при сильном задымлении.

3. Перегрузка удлинителей и «цепочки» из розеток

Удлинители рассчитаны на конкретную мощность, но люди редко обращают на это внимание. Подключение чайника, обогревателя, микроволновки и компьютера через один блок сильно перегревает контакты. Если используется дешевый или старый удлинитель, риск плавления изоляции и искрообразования возрастает в разы.

4. Свечи возле ткани и пластика

Зимой свечи используют чаще — для уюта или праздничных декораций. Но данные Better Homes & Gardens, основанные на американской пожарной статистике, подтверждают: свечи стабильно входят в список самых опасных бытовых предметов зимнего сезона. Частая ошибка — оставить свечу на подоконнике или журнальном столике и уйти в другую комнату. Искусственная хвоя, шторы и текстиль воспламеняются за секунды, особенно при низкой влажности.

5. Хранение электроприборов и зарядок на полу

Менее очевидная проблема — размещение электроприборов на полу. Пожарными службами были неоднократно зафиксированы случаи локальных замыканий, возникающих из-за попадания пыли, шерсти животных и мелкого мусора в вентиляционные отверстия зарядных блоков и адаптеров питания. Аппаратура перегревается, в пыли появляются искры, которые действуют как топливо. Особенно опасно хранить зарядки и блоки питания под мебелью, где пыль накапливается быстрее.

6. Использование обогревателей рядом с мебелью

Зимой часто используются переносные обогреватели. Однако важно учитывать, что их нужно ставить вдали от текстильных предметов, дабы избежать риска пожара. Мягкая мебель может загореться при температуре всего 180–210 °C, а многие бытовые обогреватели достигают такой температуры за две–пять минут. Риск возрастает, если на прибор случайно падают одежда или плед.

7. Сушка вещей на батарее

Нагрев влажной ткани ускоряет рост плесневых грибов. Исследование Manchester Institute of Biotechnology показало, что влажная одежда, сушащаяся на радиаторе, повышает концентрацию плесени в помещении на 15–30 процентов, что особенно опасно для людей с астмой и аллергией. В старых квартирах риск усиливается из-за плохой вентиляции.

8. Работа кухонных приборов без присмотра

Производители часто предупреждают, что приборы нельзя оставлять включенными без присмотра — но пользователи игнорируют эти рекомендации. В исследовании Consumer Product Safety Commission говорится, что значительная часть пожаров, связанных с кухонными приборами, происходит именно в моменты: когда они были оставлены. Причина — перегрев термостата, неисправные кабели или попадание жира в нагревательный элемент.

