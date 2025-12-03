Перечислены способы продлить время работы смартфона

Авторы портала ZDNet перечислили способы продлить время автономной работы смартфона. Материал доступен на сайте издания.

Журналисты медиа Прахар Кханна рассказал о популярных способах сохранения заряда батареи телефона. В первую очередь специалист посоветовал почаще включать темный режим, который в устройствах с OLED-экраном позволяет эффективно расходовать заряд аккумулятора. Также продлению автономности способствует режим адаптивной яркости, при котором экран смартфона сам подстраивается под окружающее освещение.

Кханна рекомендовал найти приложения, которые продолжают работать в фоновом режиме, и выключить их. Кроме того, он посоветовал ограничивать время работы режима постоянного активного экрана (Always-On Display, AOD) несколькими часами в день. Специалист отметил, что многие смартфоны на Android имеют профили работы. Так, если выбрать стандартный или энергосберегающий режим, то аппарат проработает на одном заряде батареи дольше.

В заключении специалист посоветовал загружать офлайн-контент перед поездкой куда-либо: «Большинство стриминговых приложений и Google Maps сильно разряжают аккумулятор в сетях 5G и LTE». Он рекомендовал скачивать в дорогу музыку, сериалы, офлайн-карты и отключать интернет.

