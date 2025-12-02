В работе ChatGPT произошел массовый сбой

Массовый сбой произошел в работе ChatGPT компании OpenAI во вторник вечером, 2 декабря. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector, отслеживающего сбои сайтов и сервисов.

По данным портала, проблемы в работе чат-бота зафиксированы по всему миру, больше всего обращений поступает от жителей Нидерландов, США, Германии, Польши и Казахстана.

Пользователи сообщают об общем сбое ChatGPT, проблемах с оповещением и входом в личный кабинет.

В компании ChatGPT пока не комментировали ситуацию со сбоями в работе сервиса.

Напомним, что глобальные сбои в работе сервиса фиксировались неоднократно. Так, неполадки наблюдались 11 декабря 2024 года. 26 декабря Downdetector зарегистрировал 14 тысяч жалоб на работу сервиса. Преимущественно жаловались пользователи из США, Нидерландов, Германии и Казахстана.

10 июня 2025 года о неполадках в работе чата сообщали пользователи по всему миру. Они отмечали, что проблемы коснулись не только ChatGPT, но и других инструментов OpenAI, таких как Sora (инструмент для преобразования текста в видео на основе ИИ) и API OpenAI.

3 сентября 2025 жители Нидерландов, США и Германии отметили, что столкнулись с проблемами при использовании веб-версии чат-бота. Они уточнили, что мобильное приложение работает нормально, без сбоев.

Эксперты заметили, что компания-разработчик оперативно реагирует на обращения, быстро устраняет причины сбоев. Вместе с тем, были зафиксированы случаи, когда проблемы наблюдались порядка 12 часов.