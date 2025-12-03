Блогер сравнил смартфоны Honor X9d и iQOO Z10

На YouTube-канале "Обзоры от iCE" протестировали в разных условиях новые Honor X9d и iQOO Z10.

IQOO Z10 имеет аккумулятор ёмкостью 7300 мА*ч и быструю зарядку на 90 Вт. Правда, поддержки беспроводной зарядки у него уже нет, как и полноценной защиты от воды и пыли. Это также точно не камерофон, но основной модуль у него вполне неплохой.

Honor X9d предлагает более ёмкую батарею на 8300 мА*ч, но зарядку на 66 Вт. Также защита корпуса здесь по стандарту IP69. Набор камер на бумаге тоже смотрится интереснее.

Яркость экрана у Honor выше: 6000 против 5000 нит. Диагональ у него тоже чуть больше: 6,79" против 6,77".

С точки зрения производительности отличия тоже есть. IQOO работает на базе Snapdragon 7s Gen 3, а Honor - на Snapdragon 6 Gen 4. Первый, естественно, чуть мощнее. С результатам их тестирования вы можете ознакомиться ниже на скриншотах.

По автономности IQOO превзошёл Honor, хотя аккумулятор у него больше. X9d хватает на 15 часов 21 минуту, тогда как Z10 - на 14 часов 10 минут работы экрана. В реальной жизни оба смартфона будут у вас жить примерно два дня.

По камерам в реальных условиях смартфоны показывают себя примерно одинаково, хотя по характеристикам Honor выглядит интереснее. Примеры снимков - выше. Также IQOO однозначно лидирует в плане видеосъёмки за счёт лучшей стабилизации.

Вывод

Honor X9d и iQOO Z10 имеют схожую автономность и производительность. Отличаются друг от друга они разве что немного дизайном и возможностями камер. Выбор между ними зависит по большей части просто от ваших предпочтений: в том и в другом случае вы получите практически одинаковый опыт.