Археологические памятники на западе Турции назвали «следом забытой цивилизации»

Археологи обнаружили на западе Турции следы «забытой цивилизации». Об этом сообщает New Scientist.

Отмечается, что археологи обнаружили в этом регионе сотни памятников бронзового века, которые ранее считались остатками разрозненных поселений. Но новое исследование показало, что эти объекты могли принадлежать единой культурной среде — лувийским государствам, существование которых ранее не было доказано.

Как предположил немецкий археолог Эберхард Цангер, западная Анатолия в Турции не была периферией между разными народами, а в регионе могли существовать несколько крупных и сильных государств.

«Археологи раньше не замечали целую систему этих государств, потому что больше занимались отдельными раскопками и редко сравнивали находки между собой. Проще говоря, видели деревья, но не лес», — объяснил он.

За последнее десятилетие Цангер с группой ученых изучил крупные археологические объекты, где находили различную керамику бронзового века. На основе этих исследований они составили базу данных из 483 находок. В результате ученые пришли к выводу, что плотная сеть крупных поселений в одном регионе указывает на существование нескольких развитых государств, а не случайных поселений.

Кроме того, эту гипотезу частично поддерживают косвенные данные. Впрочем, есть и опровержения — например, остается неясным, кого древние жители региона называли «лувийцами»: весь регион или отдельные группы. Из-за этого некоторые археологи считают, что говорить о единой культуре пока рано. Кроме того, вызывает сомнения и предположение Цангера, что лувийские государства могли сформировать коалицию, повлиявшую на крах Нового царства Египта.