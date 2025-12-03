В Судане обнаружили 4000-летнее одинокое захоронение

В пустыне Байуда в Судане польские археологи обнаружили одинокую могилу древнего человека среднего телосложения возрастом примерно 30–40 лет. Его рост составлял 164 сантиметра, что четыре тысячи лет назад было средним значением для мужчин.

© Вечерняя Москва

Скелет мужчины сохранил следы тяжелой трудовой жизни. Поясничные позвонки были уплощены, вероятно, из-за постоянного ношения тяжестей. Голеностопный сустав на левой ноге был деформирован, что демонстрирует хроническую нагрузку, возможно, от долгой ходьбы по неровной местности. В результате археологи выяснили, что человек, которому принадлежал найденный ими скелет, был рабочим.

Также исследователи обнаружили признаки воспаления и утолщения костей черепа, что часто свидетельствует о перенесенных болезнях, недоедании или серьезных травмах. Исследование специалистов было опубликовано в журнале Azania: Archaeological Research in Africa.

В Венгрии ученые Будапештского исторического музея вскрыли известняковый саркофаг, который находился под землей около 1,7 тысячи лет. Внутри они обнаружили полностью сохранившийся скелет молодой женщины, остатки одежды, расшитой золотом, и многочисленные артефакты.