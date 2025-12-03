В Судане обнаружили 4000-летнее одинокое захоронение

Археологи нашли в пустыне в Судане 4000-летнее одинокое захоронение
В пустыне Байуда в Судане польские археологи обнаружили одинокую могилу древнего человека среднего телосложения возрастом примерно 30–40 лет. Его рост составлял 164 сантиметра, что четыре тысячи лет назад было средним значением для мужчин.
Скелет мужчины сохранил следы тяжелой трудовой жизни. Поясничные позвонки были уплощены, вероятно, из-за постоянного ношения тяжестей. Голеностопный сустав на левой ноге был деформирован, что демонстрирует хроническую нагрузку, возможно, от долгой ходьбы по неровной местности. В результате археологи выяснили, что человек, которому принадлежал найденный ими скелет, был рабочим.
Также исследователи обнаружили признаки воспаления и утолщения костей черепа, что часто свидетельствует о перенесенных болезнях, недоедании или серьезных травмах. Исследование специалистов было опубликовано в журнале Azania: Archaeological Research in Africa.
В Венгрии ученые Будапештского исторического музея вскрыли известняковый саркофаг, который находился под землей около 1,7 тысячи лет. Внутри они обнаружили полностью сохранившийся скелет молодой женщины, остатки одежды, расшитой золотом, и многочисленные артефакты.