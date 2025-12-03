Обзорщик рассказал о впечатлениях от трикладушки Samsung

Популярный техноблогер SuperSaf рассказал подробнее о новом складном смартфоне от Samsung - Z TriFold.

© YouTube/SuperSaf

Вместе с Samsung Z TriFold вы получаете в коробке зарядное устройство, кабель, скрепку для извлечения SIM-карты и даже чехол.

Внешний дисплей у новинки - с диагональю 6,5", частотой обновления 120 Гц и яркостью 2600 нит. Фишкой устройства является то, что складывается он трижды, а не дважды (как Z Fold 7). Внутренний экран имеет диагональ 10", частоту обновления 120 Гц, яркость 1600 нит.

Ощущается Z TriFold в разложенном состоянии как полноценный планшет. В сложенном виде он всё же немного толще современного стандартного смартфона: 12,9 мм. "Среднего" состояния у него нет: складывать наполовину смартфон нельзя.

© SuperSaf

© SuperSaf

Если описать сценарии использования, то они выглядят так. В разложенном виде Galaxy Z TriFold - это просто планшет. Он идеально подходит для просмотра видео, работы (как за компьютером, за счёт возможности подключить беспроводную мышь и клавиатуру). Ещё вам доступно использование сразу нескольких окон: в частности, трёх (как будто вы пользуетесь тремя обычными смартфонами одновременно).

Конфигурация камер по сравнению с Fold 7 не изменилась вообще. В целом они снимают примерно так же, как и у Fold, но не на уровне S25 Ultra.

Кроме того, вы получите 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутренней. Что касается аккумулятора, то его ёмкость составляет 5600 мА*ч. Мощность проводной зарядки у Galaxy Z TriFold - 45 Вт, беспроводной - 15 Вт. Ещё есть поддержка реверсивной зарядки.