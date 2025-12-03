Кандидат на пост главы NASA планирует опередить Китай на Луне

Соединенные Штаты смогут опередить Китай в лунной гонке, считает кандидат на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), миллиардер Джаред Айзекман, сообщает агентство Reuters.

© Российская Газета

Агентство пишет, что эта позиция изложена в речи Айзекмана, подготовленной к слушаниям в комитете сената конгресса США по коммерции, науке и транспорту в связи с тем, что президент США Дональд Трамп вновь выдвинул его на пост главы NASA.

"Америка вернется на Луну раньше нашего крупного соперника, и мы установим там постоянное присутствие", - приводятся в СМИ слова из речи Айзекмана.

Пожалуй, самое интригующее в этой истории то, что Трамп ранее уже выдвигал Айзекмана кандидатом на пост главы NASA. Так, 30 апреля комитет сената конгресса США по коммерции, науке и транспорту рекомендовал утвердить Айзекмана на упомянутую должность. Ожидалось, что итоговое голосование по вопросу о его назначении пройдет в сенате в июне. Однако 31 мая американский лидер неожиданно заявил об отзыве кандидатуры Айзекмана и намерении назвать нового претендента на этот пост.

Отзыв президентом США кандидатуры Джареда Айзекмана на пост главы NASA - это внутреннее дело США. Об этом заявил тогда глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, отвечая на вопрос ТАСС, как госкорпорация оценивает это решение американского лидера.

"Никак это не оцениваем. Это внутреннее дело Соединенных Штатов - кого назначат, с тем мы будем работать", - сказал Баканов.

В публикации американского издания Semafor со ссылкой на два анонимных источника сообщалось, что администрация США может отказаться от выдвижения миллиардера Джареда Айзекмана на должность руководителя NASA. Причины такого решения не раскрывались. Но американские СМИ называли Айзекмана ставленником Маска.

В сентябре газета The New York Times выступила с оценкой, согласно которой США могут проиграть КНР в лунной гонке и не успеть высадиться на Луну в 2027 году, как планирует Вашингтон. Причины возможной неудачи кроются в срыве намеченных сроков компанией американского предпринимателя Илона Маска SpaceX. Маск возмутился.

"The New York Times не годится даже на то, чтобы застилать ею клетку с попугаями, не то что читать", - прокомментировал он материал газеты в соцсетях.

Ранее в NASA допустили задержку лунной миссии Artemis 3 из-за посадочного модуля HLS. Об этом со ссылкой на анализ программы, проведенный НАСА, сообщало SpaceNews. Artemis 3 - запланированный второй пилотируемый запуск в рамках программы "Артемида" и первая высадка людей на Луну после миссии "Аполлон-17" в 1972 году.