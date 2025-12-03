Российские ученые нашли в Арктике поедающие пластик бактерии

В Баренцевом море специалисты выявили новый вид бактерий, способных питаться различными видами пластиковых отходов.

В исследовании, проведенном учеными Новгородского государственного университета, МГУ им. М.В. Ломоносова и Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, подробно описаны методы идентификации и анализа бактерий, передает Минобрнауки. Экспедиции в 2021-2023 годах позволили выделить микроорганизмы из наростов на разных пластиках, найденных в Баренцевом море, Кольском заливе и окрестностях Зеленецкой и Подпахты.

Каждую культуру бактерий проверяли на способность использовать пластик как единственный источник питания, помещая их на минерализованную среду с порошком или волокнами ПЭТ, полиэтилена, полипропилена и полистирола. Критериями успешного разложения служили рост роста колонии, уменьшение массы пластика и визуальные признаки биоэрозии, а также отсутствие роста на среде без пластика.

Для анализа повреждений на молекулярном уровне использовали метод инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье. Исследование показало разрушение химических связей и явные изменения структуры пластика после воздействия бактерий на протяжении свыше 40 суток.

В генетическом анализе микроорганизмов удалось выделить девять культур. Среди них семь показали способность питаться пластиком разных видов. Известные штаммы включили роды Rhodococcus, Pseudomonas, Pseudoalteromonas и Rhodopirellula. Впервые на пластике в арктических водах обнаружена бактерия Persicitalea sp., которую раньше здесь не находили.

Ученые утверждают, что процессы биодеструкции пластика в Арктике все еще недостаточно изучены, однако их открытие может стать основой для новых биотехнологических методов борьбы с пластиковым загрязнением.

