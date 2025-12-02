Ученые обнаружили «плазменные пушки» длиной в миллионы световых лет

Международная команда ученых обнаружила 53 новых радиоквазара, которые выбрасывают в космос огромные релятивистские струи плазмы — их длина может достигать пятидесяти диаметров Млечного Пути. Об этом сообщает Space.com.

© Википедия

Согласно открытию, некоторые релятивистские струи (джеты) квазаров достигают длины в 5 миллионов световых лет. Это расстояние примерно равно пятидесяти диаметрам Млечного Пути — галактики, в которой находится Солнечная система. Обычно, подобные джеты короче в десятки раз.

Объекты обнаружили с помощью радиотелескопа Very Large Array, который работает на низких частотах и замечает излучение от «стареющей» плазмы. Все найденные квазары относятся к эпохе, когда возраст Вселенной составлял менее 4 миллиардов лет. Как сообщает издание, изучение этих объектов может «открыть окно в раннюю Вселенную», и помочь ученым получить представление о распределении материи во времена ее зарождения.

«Их огромные радиоджеты делают эти квазары ценными для понимания как поздних стадий их эволюции, так и межгалактической среды, в которой они расширяются, разреженного газа, который ограничивает их радиочастоты в миллионах световых лет от центральной черной дыры», — прокомментировал открытие астроном из Городского колледжа Миднапура и руководитель исследовательской группы Сабьясачи Пал.

Издание также отмечает, что чем дальше такие квазары от Земли, тем сложнее и более асимметрична форма их лепестков. Это может указывать на то, что во времена зарождения Вселенной распространение материи в пространстве было более хаотичным.