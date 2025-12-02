В Android нашли сотню опасных уязвимостей

Специалисты корпорации Google рассказали, что нашли больше сотни уязвимостей в Android. Об этом сообщается на сайте проекта.

В рамках декабрьского бюллетеня инженеры компании уведомили пользователей о проблемах безопасности экосистемы Android Open Source Project (AOSP). В общей сложности специалисты Google и энтузиасты обнаружили 107 уязвимостей, содержащихся в операционной системе (ОС), и подготовили патч.

Наиболее опасными инженеры назвали узяимости CVE-2025-48633 и CVE-2025-48572, которые связаны с повышением привилегий и доступом к информации Android Framework. С их помощью можно удаленно атаковывать пользователей смартфонов. Уточняется, что хакеры уже использовали системные бреши в ходе своих атак.

Журналисты портала The Hacker News заметили, что Google, как обычно, не опубликовала никаких дополнительных подробностей о характере атак, их эксплуатации и связи друг с другом.

«Кто стоит за ними, неизвестно», — заключили авторы.

В Google отметили, что разработали патчи для устранения уязвимостей. Первые пользователи смогут установить его на свои девайсы, начиная с 5 декабря.

В конце ноября исследователи из Acronis рассказали, что создатели вирусов начали атаковывать пользователей, заманивая их на поддельные порносайты.