Ученые выяснили, что смартфоны приводят к ожирению у подростков

Исследование Пенсильванского университета выявило прямую связь между ранним владением смартфоном и ростом риска психических и физических проблем у подростков. Соответствующая научная работа была опубликована на сайте American Academy of Pediatrics.

Согласно анализу данных более 10 тысяч американских подростков за период с 2016 по 2022 год, у тех, кто получил гаджет в 12 лет, вероятность развития депрессии была на 31% выше, ожирения — на 40%, а хронического недосыпа — на 62% по сравнению со сверстниками без личных устройств.

Ученые подчеркивают, что смартфон предоставляет неограниченный доступ к контенту, к которому подростки могут быть эмоционально не готовы, при этом отсутствует необходимая дисциплина для контроля его использования. В группе риска чаще оказываются девочки, представители национальных меньшинств и дети из семей с низким доходом.

При этом почти половина американских детей уже имеет собственный смартфон к 11 годам, хотя педиатрические организации пока не установили четких возрастных рекомендаций по времени начала пользования.

Авторы исследования призывают родителей и медиков относиться к факту владения гаджетом с той же серьезностью, что и к контролю питания, считая этот параметр ключевым для мониторинга здоровья подростков.