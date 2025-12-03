Глава OpenAI объявил в компании «красный код»

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объявил в компании режим высшего приоритета («красный код»), чтобы сконцентрировать все ресурсы на совершенствовании ChatGPT. Это решение, о котором сообщило издание The Wall Street Journal, стало ответом на растущее давление со стороны конкурентов, прежде всего Google с ее системой Gemini, число пользователей которой за три месяца выросло с 450 до 650 млн человек.

© Газета.Ru

В корпоративной рассылке Альтман призвал сотрудников сосредоточиться на ежедневном улучшении ключевого продукта, уделив особое внимание персонализации, скорости работы и расширению тематики диалогов. Для этого будут перераспределены команды разработчиков, а отчеты о прогрессе станут ежедневными. В результате отложены такие проекты, как ИИ-агенты для здравоохранения и шопинга, персональный ассистент Pulse и рекламная инициатива.

Мобилизация обусловлена необходимостью продемонстрировать инвесторам, включая Microsoft, Nvidia и SoftBank, внятный прогресс и потенциал монетизации на фоне многомиллиардного финансирования. При текущих затратах OpenAI для достижения окупаемости к 2030 году требуется выручка в $200 млрд, что создает повышенные требования к коммерческому успеху флагманского продукта.

По словам Альтмана, уже на следующей неделе OpenAI представит новую рассуждающую ИИ-модель, превосходящую решения Google по быстродействию.