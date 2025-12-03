В Windows перестала работать важная функция

Инженеры Microsoft случайно сломали ночной режим в Windows 11. На это обратило внимание издание The Verge.

Обозреватель медиа Том Уоррен сообщил, что недавно в операционной системе (ОС) Microsoft появился ночной режим для диалоговых окон «Проводника». Однако из-за неизвестной ошибки при запуске файлового менеджера «Проводник» стал открываться в обычном режиме — даже при активации ночной темы.

Уоррен заявил, что запуск «Проводника» выглядит как белая вспышка из-за цвета интерфейса. По его словам, сбой в работе важной функции «похож на взрыв».

«Это неприятно, если вы работаете за компьютером в темноте с включенным темным режимом», — пожаловался журналист.

При этом спустя время файловый менеджер начинает отображаться корректно.

В Microsoft признали ошибку и пообещали ее исправить. В компании уточнили, что проблему ночного режима заметили после выхода обновления KB5070311.

«В окне "Проводника" может на короткое время отображаться пустой белый экран перед загрузкой файлов и папок», — отметили специалисты.

Ранее экс-инженер Microsoft Дэйв Пламмер заявил, что операционная система Windows 11 провалилась из-за того, что ее разработчики слишком увлеклись функциями искусственного интеллекта.