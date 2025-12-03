Ученых удивили размеры древних анаконд

Ученые из Кембриджского университета провели детальный анализ окаменелостей гигантских анаконд из Южной Америки и выяснили, что эти змеи сохраняют внушительные размеры уже более 12 миллионов лет.

© Телеканал «Наука»

Результаты исследования опубликованы в Journal of Vertebrate Paleontology.

Исследование окаменелостей

Команда измерила 183 окаменелых позвонка, принадлежащих как минимум 32 древним особям, обнаруженным в венесуэльском штате Фалькон. Измерения были объединены с данными из других регионов Южной Америки, что позволило оценить длину змей. Оказалось, что древние анаконды достигали 4–5 метров — размеров, аналогичных современным представителям рода Eunectes.

«Мы ожидали, что миоценовые анаконды будут намного больше — 7–8 метров, учитывая высокие температуры того времени. Но ни один позвонок не указывает на существование более крупных особей», — говорит Андрес Альфонсо-Рохас, аспирант кафедры зоологии Кембриджского университета и ведущий автор исследования.

Для дополнительной проверки команда использовала метод «реконструкции предкового состояния», анализируя генеалогическое древо змей. Такой подход позволил учитывать размеры родственных видов, включая древесных и радужных удавов, и подтвердить оценку длины тела древних анаконд.

Выживание гигантов миоцена

Эпоха миоцена (12,4–5,3 миллиона лет назад) отличалась более теплым климатом, обширными водно-болотными угодьями и богатой пищевой базой. Многие крупные животные того времени, включая 12-метровых кайманов Purussaurus и трехметровых пресноводных черепах Stupendemys, вымерли. Анаконды же нарушили эту тенденцию, оставаясь гигантским видом до наших дней.

«Другие виды исчезли из-за глобального похолодания и сокращения среды обитания, а анаконды выжили благодаря своей выносливости и способности адаптироваться к различным условиям», — объясняет Альфонсо-Рохас.

Среда обитания и образ жизни

Современные анаконды обитают в болотах, топях и крупных реках, включая бассейн Амазонки. В миоцене северная часть Южной Америки выглядела как прототип современных тропиков, предоставляя изобилие пищи — рыбу, капибар и других мелких млекопитающих. Благодаря этому древние анаконды могли сохранять размеры, аналогичные современным, несмотря на климатические колебания и конкуренцию с другими хищниками.

Позвоночник анаконды насчитывает более 300 позвонков. Измерение отдельных окаменелых элементов позволяет точно восстановить длину змеи. Окаменелости собирались в течение нескольких сезонов полевых работ сотрудниками Цюрихского университета и Палеонтологического музея Урумако в Венесуэле. Такой детальный подход позволил ученым получить уникальные данные о размерах и морфологии змей миоцена.

Эволюционная устойчивость

Удивительно, что несмотря на глобальные изменения климата и среды обитания, анаконды сохраняют стабильный размер тела на протяжении миллионов лет.

«Эта устойчивость необычна для гигантских видов. Выживание таких змей позволяет нам лучше понять эволюционные механизмы, которые делают некоторые виды долговечными и адаптивными», — добавляет Альфонсо-Рохас.

Результаты исследования показывают, что анаконды с момента появления в Южной Америке поддерживают внушительные размеры и остаются живым примером гигантов прошлого. Это открытие помогает биологам лучше понять, почему одни виды выживают миллионы лет, а другие исчезают, а также освещает уникальную историю эволюции крупных змей.