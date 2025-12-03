В Госдуме призвали Telegram к сотрудничеству в борьбе с мошенниками

Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp из-за роста случаев мошенничества

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский выразил надежду, что администрация Telegram начнет сотрудничать с Россией в борьбе с мошенниками. Об этом он заявил в эфире "Радио России" (ВГТРК).

По словам депутата, в мессенджере распространяется запрещенный контент и ведутся попытки вербовать россиян, в том числе подростков. Боярский отметил, что иностранные сервисы игнорируют российские законы и фактически пособничают преступникам.

13 августа Роскомнадзор ограничил голосовые звонки в Telegram и WhatsApp. По данным силовиков, эти мессенджеры стали основными инструментами для обмана и вымогательства денег, а также вовлечения граждан в диверсионную и террористическую деятельность.

В августе 2025 года Боярский сообщил в своем телеграм-канале, что 27% россиян сталкивались с телефонным мошенничеством через иностранные мессенджеры. В число пострадавших он включил и себя.

Депутат также поддержал национальный мессенджер Max, отметив, что он не уступает зарубежным аналогам.