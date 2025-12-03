Британская компания Humanoid, представила своего нового двуногого робота HMND 01 Alpha, создав его от идеи до рабочего прототипа всего за пять месяцев.

Для сравнения, в индустрии гуманоидной робототехники разработка ходячего робота обычно занимает от года до нескольких лет. Boston Dynamics, например, тестирует прототипы Atlas по 12–18 месяцев, а Honda и SoftBank работали над своими роботами ASIMO и Pepper годами, прежде чем они смогли уверенно двигаться и взаимодействовать с предметами.

Скорость разработки и обучение

Humanoid утверждает, что робот смог уверенно ходить уже через два дня после сборки, тогда как стандартное обучение обычно занимает месяцы. Такой результат стал возможен благодаря точному цифровому проектированию и моделированию движений. Инженеры использовали 3D-моделирование для уменьшения разрыва между виртуальными прототипами и реальными машинами.

Данные о движениях в симуляции были собраны за 52,5 миллиона секунд. После 3,2 миллиона секунд реального тестирования Alpha сделал свои первые шаги с минимальными ошибками. Робот способен выдерживать удары, толчки или давление, эквивалентное весу взрослого человека или поднимать предметы до 35 кг, не теряя устойчивости. Для обычного человека это довольно большая сила; для робота-гуманоида — показатель стабильности и прочности конструкции. Робот имеет 29 подвижных суставов — колени, бедра, плечи, руки, кисти и шею. Чем больше таких суставов, тем гибче и естественнее он двигается. Для сравнения, у человека около 30–33 крупных суставов, участвующих в движении

Для восприятия окружающей среды Alpha использует шесть RGB-камер, два датчика глубины и массив из шести микрофонов. Его вычислительная система построена на Nvidia Jetson Orin AGX и процессоре Intel i9, а сменный аккумулятор обеспечивает до 3 часов автономной работы.

Применение в промышленности и быту

По словам основателя Humanoid Артема Соколова, Alpha предназначен для работы в производстве, логистике и помощи дома. Робот может ходить, бегать, приседать, прыгать и восстанавливаться после внешних воздействий. Он способен манипулировать объектами, взаимодействовать с другими роботами и общаться с помощью экранов, звука и светодиодов.

Платформа KinetIQ обеспечивает планирование действий, сочетая визуальное восприятие с моделями поведения.

«HMND 01 разработан для решения реальных задач в промышленных и домашних условиях», — отметил Соколов.

Он подчеркнул, что в некоторых секторах дефицит рабочей силы достигает 27%. По оценке компании, люди тратят более 16 миллиардов часов ежедневно на домашние обязанности и уход, которые роботы могут частично заменить.

«В быту такие роботы могут помогать пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, беря на себя рутинные задачи и координацию движений. Это позволит сосредоточиться на более ценной и безопасной работе и повысит качество жизни», — отметил Соколов», — добавил он.

Модульность и перспективы

Новая двуногая система основана на ранее выпущенной колесной платформе HMND 01, которая уже прошла коммерческие испытания. Модульная архитектура позволяет обновлять руки, верхнюю часть корпуса и внешнее покрытие без полной переработки конструкции.

Humanoid видит Alpha как платформу, способную адаптироваться к промышленной работе и, в перспективе, к повседневной жизни людей дома. Робот демонстрирует, как быстро развиваются технологии гуманоидной робототехники и какие возможности открываются для автоматизации рутинных задач.