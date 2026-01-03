Как умрет наша вселенная?

Ученые не могут сказать, когда именно настанет смерть вселенной — но им уже хватает информации, чтобы предсказать, что будет происходить в процессе. Портал space.com рассказал, чем закончится существование вселенной.

© Unsplash

Хорошая новость: Солнце, наша желтая звезда среднего размера, продолжит сиять на протяжении миллиардов лет. Оно находится примерно на середине своего 10-миллиардного жизненного цикла. Для контекста, длительность жизни звезд зависит от их размеров; чем больше и горячее звезда, тем быстрее она выгорает дотла.

На сегодняшний день некоторые галактики по-прежнему порождают новые звезды, но многие другие уже истощили запасы звездообразующего газа. Если галактика перестает формировать звезды, то синие звезды быстро развиваются в сверхновую и исчезают, взрываясь всего через пару миллионов лет. После этого, спустя миллиарды лет, желтые звезды, такие, как Солнце, исторгнут свои внешние слои в туманность — останутся только едва живые красные звезды. Рано или поздно все галактики во вселенной перестанут формировать новые звезды, и их свет, заполняющий ночное небо, постепенно покраснеет и станет тусклым.

Пройдут триллионы лет (в сотни раз больше, чем нынешний возраст вселенной) — и даже красные звезды поглотит тьма. Но до того времени во вселенной по-прежнему будет достаточно тепла и света.

Что насчет галактик? Они со временем становятся только больше, поедая галактики поменьше. Подобные слияния продолжатся и в обозримом будущем. Так, в скоплениях галактик, сотни окажутся стянуты внутрь, ближе к их общему центру, что наверняка выльется в столкновения. При таких слияниях спиральные галактики, по форме напоминающие аккуратные диски, хаотично сочетаются со звездными облаками. Поэтому постепенно во вселенной станет меньше спиральных и больше эллиптических галактик.

Млечный путь, где находимся мы, и Андромеда, лежащая по соседству, таким образом могут стать одним целом через пару миллиардов лет. Но волноваться не стоит: звезды в каждой галактике пройдут друг мимо друга без вреда, и будущим астрономам откроется потрясающий вид на слияние двух галактик.

А сама вселенная, тем временем, скорее всего продолжит расширяться. Хотя гравитация всего сущего, от звезд до галактик, газов и темной материи, стягивает и замедляет это расширение; некоторые теории предполагают, что оно либо станет медленным, либо остановится окончательно.

Однако другие находки намекают на то, что на вселенную влияет некая отталкивающая сила, которая, напротив, ускоряет расширение. Ученые называют эту силу темной энергией, и о ней почти ничего не известно. Галактики продолжат отдаляться друг от друга, и, вероятно, часть из них будет слишком далеко от Млечного пути, чтобы за ними можно было наблюдать.

Подытоживая актуальные прогнозы на будущее, новые звезды прекратят появляться, поэтому галактики будут полны старых, тусклых, красных звезд, которые рано или поздно остынут и погрузят вселенную во тьму. Каждая группа или скопление галактик превратятся в огромные эллиптические галактики, а ускорение расширения вселенной не позволит людям наблюдать за далекими галактиками.

Подобный сценарий в конце концов приводит к темной вечности, которая потенциально может продлиться триллионы лет. Но тут можно возразить, что, в каком-то смысле, у вселенной нет «конца». Даже если то, что мы видим сегодня, совсем не похоже на то, чем она была в прошлом, представить далекое будущее, в котором вселенной просто не существует, очень тяжело.