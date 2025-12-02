На астероиде Бенну ученые обнаружили неожиданную находку

Важнейшее питательное вещество для выработки серотонина — триптофан — было обнаружено в образцах с астероида Бенну, собранных миссией NASA OSIRIS-REx, говорится в научном журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Триптофан — незаменимая аминокислота, не синтезируемая человеческим организмом. Это открытие подтверждает теорию о доставке на раннюю Землю компонентов для зарождения жизни кометами и астероидами.

Образцы с Рюгу и Бенну содержат аминокислоты и нуклеотиды, но на Рюгу обнаружено только одно азотистое основание, а на Бенну — примеси во всех пяти. Команда геохимика Анхеля Мохарро изучила материал с Бенну, обнаружив 14 аминокислот и азотистые основания, а также небиологические молекулы. Слабый сигнал триптофана подтвердил его присутствие.

Триптофан важен для синтеза серотонина, регулирующего настроение, и мелатонина, а также используется для производства витамина B3. Его хрупкость объясняет отсутствие в метеоритах, но сохранность в образцах Бенну указывает на возможность существования пребиотических ингредиентов на астероидах.

Исследователи изучили минеральные составы образцов, обнаружив, что для образования молекул использовались процессы с участием воды, что указывает на сложность формирования условий для жизни из пылевых обломков. Для точного определения происхождения триптофана необходимы дополнительные анализы.