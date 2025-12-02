Провал Windows 11 объяснили

Операционная система (ОС) Windows 11 провалилась из-за того, что ее разработчики слишком увлеклись функциями искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в своем блоге на YouTube заявил бывший инженер Microsoft Дэйв Пламмер.

Пламмер работал над некоторыми ОС Microsoft в нулевых годах — в том числе, легендарной Windows XP. Специалист рассказал, что в Windows 11 очень много ошибок, а также система не адаптирована для большинства пользователей. По мнению инженера, Microsoft необходимо перестать выпускать новые функции, а заняться отладкой ОС.

Дэйв Пламмер объяснил, что с похожими проблемами в свое время сталкивались инженеры, работающие над Windows XP. Тогда Microsoft приняла решение перестать выпускать обновления, а заняться поиском и устранением неполадок.

«В течение нескольких месяцев мы занимались только улучшением безопасности. Мы не добавляли функции безопасности. Мы исправляли ошибки», — заметил автор.

По его словам, специалисты не успокоились даже после того, как была исправлена последняя ошибка, потому что потом они искали те, о которых еще не знали.

«Проще говоря, мы перестали пытаться повысить ценность продукта за счет функций, которые, по мнению наших проектных менеджеров, понравятся пользователям», — отметил Дэйв Пламмер.

По его словам, сейчас Microsoft чрезмерно увлеклась функциями ИИ и не замечает реальных проблем ОС.

В начале декабря авторы издания XDA заявили, что причины постоянных поломок Windows 11 заключаются в желании Microsoft экспериментировать.