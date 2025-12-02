Раскрыто происхождение светлых камней на Марсе

Светлые камни, выделяющиеся на красно-оранжевой поверхности Марса, стали новым доказательством дождливого климата, когда-то царившего в некоторых регионах этой планеты.

© Телеканал «Наука»

Обнаруженные марсоходом Perseverance породы оказались белой каолинитовой глиной, богатой алюминием. На Земле такой минерал образуется, когда вода и осадки на протяжении миллионов лет вымывают из горных пород и осадочных отложений все прочие минералы. Таковы выводы нового исследования в Communications Earth & Environment.

«Для Марса такие породы, пожалуй, — одни из важнейших обнажений, которые нам доводилось наблюдать с орбиты. Просто потому, что для их формирования требуются поистине уникальные условия. Нужно колоссальное количество воды, поэтому мы полагаем, что они могут быть свидетельством гораздо более теплого и влажного климата, когда миллионами лет лили дожди», — говорит профессор Брайони Хорган из Университета Пёрдью, одна из авторов работы.

По словам постдокторанта ее лаборатории Эдриана Броза, на Земле каолинитовая глина чаще всего встречается именно в условиях тропического климата, например, во влажных лесах.

«Таким образом, когда мы видим каолинит в таком месте, как Марс — безжизненном, холодном и, безусловно, лишенном жидкой воды на поверхности, — это говорит нам о том, что когда-то ее там было гораздо больше, чем сейчас», — подчеркивает он.

Изучая древний климат Марса

Фрагменты каолинита, размером от гальки до валунов, стали новым аргументам в научных дебатах о древнем климате Марса. Первоначальный анализ с помощью приборов марсохода SuperCam и Mastcam-Z позволил сравнить марсианский каолинит с похожими породами на Земле. Эти фрагменты могут дать важную информацию не только о прошлых этапах эволюции окружающей среды планеты, но и о том, как Красная планета пришла к своему нынешнему безжизненному состоянию.

Кое-что осталось загадкой, признает Хорган. Поблизости от мест обнаружения нет крупного обнажения пород, из которого могли бы происходить эти светлые камни, хотя они рассеяны по всему пути, который Perseverance проделал с момента посадки в кратере Езеро в феврале 2021 года. Когда-то в этом кратере находилось озеро вчетверо больше Селигера.

«Они явно свидетельствуют о невероятно мощном воздействии воды, но откуда они взялись? — задается вопросом исследовательница. — Возможно, их смыло в озеро Езеро рекой, образовавшей дельту, а может, они были выброшены в кратер при ударе метеорита и просто разбросаны там. Мы не можем сказать точно».

Спутниковые снимки зафиксировали крупные выходы каолинита в других районах Марса, но пока до них не добрался ровер, белые камни Езеро — единственное непосредственно изученное свидетельство образования таких пород.

Сравнение с Землей и поиски жизни

Броз сравнил образцы марсианского каолинита, изученные Perseverance, с образцами пород, найденными в районе Сан-Диего и в Южной Африке. Породы с двух планет оказались очень схожи.

Помимо дождливого тропического климата, на Земле каолинит, по словам Броза, также образуется в гидротермальных системах, когда горячая вода выщелачивает породу. Однако этот процесс оставляет в породе иной химический след, нежели воздействие дождевой водой при более низких температурах на протяжении тысяч или даже миллионов лет. Для сравнения сценария гидротермального выщелачивания с марсианскими породами были использованы данные с трех различных участков на Земле.

Горные породы на Марсе, как и каолинит, представляют собой своеобразную капсулу времени, потенциально хранящую информацию об условиях на планете миллиарды лет назад.