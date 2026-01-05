Ядовитые динозавры: правда или выдумка?

В одной из самых запоминающихся сцен оригинального «Парка юрского периода» дилофозавр распустил гребень вокруг своей шее и плюнул из пасти смертоносным ядом. Но существовали ли ядовитые динозавры в реальности? Портал popsci.com разобрался в вопросе.

© Wikipedia

В 2009 году ученые предполагали, что синорнитозавр, маленький пернатый хищник из Китая мелового периода, мог быть ядовитым. Исследователи заметили бороздки в его зубах, которые могли использоваться для подачи токсинов. Изначально это заявление привлекло внимание медиа, но последовавшие научные работы поставили теорию под сомнение.

На сегодняшний день большинство палеонтологов сходятся во мнении, что у науки нет достаточных доказательств, что синорнитозавр действительно был ядовитым. Хотя некоторые специалисты считают, что ядовитые динозавры как таковые могли существовать, мы знаем, что яд был найден лишь у малой группы доисторических рептилий, и то, у них не было характерных анатомических черт динозавров.

К тому же, нужно понимать, что ядовитые животные по-разному используют органические токсины. Одни, такие как лягушки-древолазы, пассивно доставляют токсины в организм жертвы через прикосновение. А другие, вроде ядовитых змей, пчел или пауков, должны жалить или кусать, чтобы обездвижить или убить добычу. Другими словами, первая группа просто хранит токсины в своем теле, а вторая имеет специализированные органы для их производства и инъекции.

Если речь идет о потенциально ядовитых доисторических рептилиях, палеонтологи обычно ищут самые характерные структуры ядовитых животных, вроде борозд или трубок в зубах. Хотя у некоторых современных видов, вроде комодских варанов, нет таких же заметных трубок, как, например, у змей. К тому же, у многих сегодняшних рептилий ядовитые железы расположены прямо под кожей. То есть, они попросту не сохранились бы в форме окаменелости. Поэтому есть вероятность, что ядовитые динозавры реальны, но наука физически не может доказать их существование.

Например, на территории Северной Америки в позднем триасовом периоде (220 млн лет назад) жила рептилия под названием уатчитодон, у которой присутствовали характерные структуры для инъекции ядов — один в один как у нынешних змей. Полость в основании зуба, закрытая трубка, маленькое отверстие на остри. Но до палеонтологов дошли только зубы этого животного; без других останков не получится точно сказать, какое место в древе рептилий оно занимает. Поэтому уатчитодона тоже нельзя назвать ядовитым динозавром.

У динозавров, несмотря на их невероятное разнообразие, непременно есть общие характеристики скелета. Наличие или отсутствие этих характеристик позволяет отличить окаменелость рептилии от динозавра. Например, ноги динозавров расположены прямо под туловищем, что позволяем им держать прямую осанку. А у большинства рептилий ноги — по сторонам туловища, тогда как тело лежит параллельно земле.

Так, у вида Microzemiotes sonselaensis из мезозойского периода были черты ядовитого животного, причем оно обитало во времена динозавров. Но его отношение к другим рептилиям тяжело установить по сохранившимся останкам. А вот место Sphenovipera, другой ранней ядовитой рептилии, определить можно: она принадлежит к семейству рептилиеподобных туатар, живших на скалистых пляжах Новой Зеландии.

Хотя все современные ядовитые рептилии сгруппированы в кладу Toxicofera, животные, чьи окаменелости нашли палеонтологи, не вписываются в эту категорию. Вероятно, присутствие ядовитых структур среди множества групп подсказывает, что рептилии эволюционно выработали яд несколько раз — точно так же, как рыбы, млекопитающие и многие другие животные.

Так каков вердикт по поводу ядовитых динозавров? Они могли существовать, но никто не может подтвердить наверняка. Например, среди современных птиц, дальних потомков динозавров, вообще нет ядовитых видов. По крайней мере, технически. Но есть те, что умеют пользоваться ядами для самозащиты: новогвинейские птички питаху хранят токсины поедаемых насекомых во всех частях тела, даже в костях и перьях. Причем они достаточно токсичны, чтобы одно касание вызвало у человека раздражение кожи. Может, и некоторые динозавры владели похожими трюками.