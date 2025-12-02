Представлен новый смартфон Nubia с голосовым помощником от ByteDance

Компания ZTE анонсировала новый смартфон Nubia M153 – первое в мире мобильное устройство со встроенным голосовым ассистентом Doubao, разработанным ByteDance, создателем TikTok.

© MobiDevices

В ближайшее время ByteDance планирует интегрировать своего помощника в большее количество смартфонов, хотя собственных устройств компания пока не выпускает.

Особенности

Работая на базе языковой модели Doubao, Nubia M153 позволяет искать контент, бронировать билеты и выполнять другие задачи по голосовой команде, что делает ByteDance прямым конкурентом Huawei и Xiaomi в сфере умных ассистентов.

Смартфон оснащён 6,78-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2800×1264 пикселей и частотой обновления 1–120 Гц. За производительность отвечает 3-нм процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, дополненный 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти.

Основная камера (тройной модуль)

50 Мп главный датчик OmniVision OV50H, 1/1,3″, 1,2 мкм, f/1,68, OIS, лазерный автофокус, датчик мерцания;

50 Мп широкоугольный модуль OmniVision OV50D, 1/2,88″, 0,61 мкм, f/2,0, автофокус;

50 Мп телефото-объектив с двукратным увеличением 2,5×: Samsung JN5, 1/2,75″, 0,64 мкм, f/2,0, OIS, автофокус.

Фронтальная камера также получила разрешение 50 Мп (Samsung JN5, 1/2,75″, 0,64 мкм, f/2,0, автофокус).

Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 6000 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт (USB Type-C 3.2 Gen 1) и беспроводная зарядка мощностью 15 Вт. Имеются Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC и ИК-пульт. Габариты устройства: 163,12×77,04×8,52 мм.

Сроки выхода, цвета и цена

Nubia M153 выпускается ограниченной серией и доступна для покупки в официальном интернет-магазине ZTE. Смартфон предлагается только в белом цвете. Стоимость составляет 3499 юаней (≈495 долларов).