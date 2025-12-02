Ученые нашли эффективный способ обнаружения внеземной цивилизации

Исследователи разработали концепцию гипотетической планеты, на которой могла бы существовать технологически развитая внеземная цивилизация. За основу они взяли Землю и проанализировали десять возможных сценариев ее будущего. Эти сценарии охватывают широкий спектр вариантов развития — от индустриальных обществ до глобальных «садов» и огромных городов-государств, передает Naked Science.

В космосе Земля выделяется благодаря своему химическому составу атмосферы, в частности наличию фреонов, которые не образуются естественным путем и свидетельствуют о промышленной деятельности. Современные телескопы, такие как Обсерватория обитаемых миров (Habitable Worlds Observatory) и проект LIFE, способны обнаружить эти и другие техногенные сигналы.

Habitable Worlds Observatory планируется запустить в 2040-х годах, и она будет способна фиксировать промышленные газы и искусственное освещение городов. Проект LIFE также может выявить признаки активного сельского хозяйства на других планетах.

В некоторых сценариях планета может остаться практически незамеченной благодаря использованию чистой энергии и сохранению первозданной атмосферы. Ученые предлагают искать признаки освоения соседних планет, такие как крупные сооружения на их поверхности или в космическом пространстве.

Для этого может потребоваться еще более амбициозный проект — «Солнечная гравитационная линза» (SGL). Этот проект предполагает размещение телескопа на расстоянии в 540 раз большем, чем расстояние от Земли до Солнца. Реализация этого проекта возможна не ранее следующего столетия.