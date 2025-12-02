Apple отказалась выполнять требования правительства Индии

Корпорация Apple отказалась выполнять распоряжение правительства Индии об обязательной предустановке на смартфоны государственного приложения Sanchar Saathi. Согласно трем источникам Reuters, компания планирует сообщить властям о своем решении, сославшись на нарушение политики конфиденциальности и безопасности своей экосистемы iOS.

© Газета.Ru

Требование, с которым также столкнулись Samsung и Xiaomi, обязывает производителей в течение 90 дней предустанавливать приложение, предназначенное для блокировки украденных телефонов, а также распространять его через обновления на уже проданные устройства. Позднее министр телекоммуникаций Индии Джиотирадитья Сциндия заявил, что использование приложения является добровольным и его можно удалить, однако не прокомментировал сам мандат о предустановке.

По словам источников, Apple, которая нигде в мире не следует подобным директивам, не намерена подавать в суд или публично протестовать, но прямо уведомит правительство о невозможности выполнения распоряжения из-за создаваемых уязвимостей. Компания уже вовлечена в судебное разбирательство с индийским антимонопольным регулятором, где ей грозит штраф до $38 млрд.

Инициатива вызвала жесткую критику со стороны оппозиции и правозащитников, обвинивших правительство в создании инструмента слежки за 730 млн смартфонов в стране. Власти, в свою очередь, утверждают, что приложение необходимо для борьбы с киберпреступлениями и мошенничеством с использованием поддельных идентификаторов IMEI на вторичном рынке устройств.