На Солнце образовался «Черный лебедь»

На юго-восточной стороне солнечного диска сформировался обширный комплекс активных областей — 4294, 4296 и 4298. Площадь этих областей утром превысила 2200 единиц. Подобное значение редко встречается, к примеру, область №486 в 2003 году достигла 2600 единиц, что вызвало рекордные вспышки, сообщает ixbt.com.

Центральная группа 4294 достигла 1450 единиц, став второй по величине за 10 лет. Однако она остается необычно спокойной: рентгеновская активность минимальна, а единственная X-вспышка произошла не там.

Обычно обширные области быстро рассеивают энергию, но этот комплекс пока не вызвал значимых событий. Если же накопление энергии в короне продолжится, ситуация может стать критической. Группа пятен, образовавшаяся за три недели, остается молодой, и ее дальнейшее развитие может сыграть ключевую роль в текущем солнечном цикле.

Сценарий, при котором комплекс останется спокойным или вызовет крупнейшие вспышки уровня X10-X20, одинаково вероятен и непредсказуем. Все, что остается, — это наблюдать за происходящим.