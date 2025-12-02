Впервые на МКС заняты все стыковочные узлы

Впервые за всю историю Международной космической станции все восемь ее стыковочных портов оказались заняты. Рекорд установлен после прибытия пилотируемого корабля «Союз МС-28».

По данным НАСА, сейчас к МКС пристыкованы восемь космических аппаратов: два корабля SpaceX Dragon, грузовик Northrop Grumman Cygnus XL, HTV-X1 Японского агентства аэрокосмических исследований, два пилотируемых «Союза» и два грузовых «Прогресса».

Формально рекордным стал Cygnus XL, который обеспечивает коммерческую миссию снабжения НАСА Northrop Grumman-23. Накануне прибытия смены его отсоединили роботизированной рукой-манипулятором, чтобы освободить «причал», а затем пристыковали к обращенному к Земле порту модуля «Юнити».

Cygnus останется присоединенным к МКС до марта 2026 года, после чего отправится в безопасный спуск с последующим сгоранием в атмосфере, утилизировав при этом около 5 тонн мусора и отработанных материалов.

С прилетом «Союза» экипаж станции временно вырос до десяти человек — к экспедиции МКС-73 присоединились астронавт NASA Крис Уильямс и космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. Они пробудут на орбите до июля 2026 года, проводя передовые космические исследования на благо людей как на Земле, так и за ее пределами. Кудь-Сверчков и Микаев уже приступили к изучению влияния жизни в космосе на микрососудистую систему кистей, пальцев рук, стоп и пальцев ног. Уильямс помогал своим коллегам из NASA в работе с грузами.

8 декабря на станции вновь останется семь человек, и начнется экспедиция МКС-74. В этот день астронавт NASA Джонни Ким и космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий вернутся на Землю в корабле «Союз МС-27» и совершат посадку на парашюте в Казахстане. В понедельник экипаж проверил скафандры «Сокол», в которых отправится домой, на герметичность. Рыжиков продолжал упаковывать грузы в возвращаемый «Союз», а Зубрицкий начал передачу обязанностей своим новым коллегам из «Роскосмоса». Ким, Рыжиков и Зубрицкий завершают восьмимесячную научную миссию, начавшуюся 8 апреля 2025 года.

Ким также вместе со своим новым напарником Уильямсом и бортинженером NASA Зеной Кардман открыл люк Cygnus XL после его повторной стыковки и продолжил разгружать несколько тонн научного оборудования и припасов, доставленных кораблем еще 18 сентября.

