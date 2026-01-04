Как в Чехии гоняли демонов

Немногие фольклорные истории средних веков сохранились до современности, и зачастую они встречаются в необычных источниках — например, в житиях святых. История Прокопия Сазавского рассказывает о том, как обычные чехи верили в чудотворца, бившегося с демонами и защищавшего славянские традиции. Портал medievalists.net рассказал, чем интересен этот случай.

Прокопий Сазавский, или Святой Прокоп — один из самых популярных чешских святых средневекового периода, хотя его краткая биография не привлекает слишком много внимания. Он основал Сазавский монастырь (в чью честь его и назвали) в центральной Богемии где-то в XI веке. Как и многие, кто взвалил на себя бремя монашеской жизни, он был убежденным аскетом. Прокоп вел скромный, набожный образ жизни, и монастырь, созданный им, стал знаковым культурным центром Чехии. Неудивительно, что его память почтили причислением к лику святых.

Но если взглянуть на историю Прокопа поближе, можно заметить следы фольклорных легенд. Например, о том, как он основал монастырь. Прокоп решил отправиться в глушь, чтобы заложить фундамент монастыря, в чем не было ничего не обычного. Обитатели монашеских институций выбирали такую жизнь специально для того, чтобы отвернуться от материальных благ и посвятить себя религии.

Однако Прокоп решил, что его монастырь будет расположен внутри пещеры — и как раз тут начинаются интересные вещи. Отшельники, или отцы-пустынники, еще с раннего средневековья становились монахами, просто отправляясь жить в пещеры в пустынях; собственно, поэтому их и прозвали пустынниками. Но они обитали в пустынях в III веке — или на 800 лет раньше, чем Прокоп решил поступить аналогичным образом. Позже церковь начала более негативно относиться к таким проявлениям веры, поскольку духовенство предпочитало, чтобы монахи создавали институции, которые можно контролировать.

Очевидно, богемцев, наблюдавших за Прокопом, пожелания церкви не волновали. Для людей, которые рассказали его историю, готовность монаха жить в пещере была доказательством его святости и отрицания мира, и не важно, что думали другие.

Примечательно, что Прокоп выбрал не какую-то случайную пещеру. Он якобы отыскал пещеру, где водились демоны. Житие святого от 1379 года утверждает, что, войдя в пещеру, он сразу заслышал стенания нечисти, и демоны, не выдержав святости Прокопа, убрались восвояси. Подобная история — очередной пример мифа о местном святом в действии. Обычные чехи вообще не беспокоились о том, что официальная церковь может подумать о фантастическом изгнании демонов из пещеры. Им нужен был святой, который вел себя подобно святому — то есть, жил в отшельничестве и не боялся нечисти. Если народ должен молиться для заступничества, то им нужен кто-то, кто может побороть злые силы, кого можно позвать, например, для исцеления одержимых.

После триумфа над дьяволами, монастырь, созданный Прокопом, быстро привлек последователей. Но при этом его нельзя было назвать стандартной организацией. В отличие от большинства монастырей в христианском мире, Прокоп решил следовать славянским традициям, а не латинским: он использовал старославянский язык и алфавит, которые Кирилл и Мефодий принесли в чешские земли в 863-м.

Монастырь процветал, и Прокоп прожил остаток своей жизни заботясь о больных, иногда изгоняя демонов из одержимых и кормя бедных. Но, к сожалению, влияние святого ослабло после его смерти. Из-за политических мотиваций племянник Прокопа, Вит, выбранный преемником на роль аббата, был смещен со своей должности принцем Спытигневом II. На его место поставили монаха, говорившего на немецком, который быстро заменил славянские традиции латинскими, и заполнил ряды монахов единомышленниками.

Дух Прокопа не мог стерпеть такого поведения, поэтому его призрак вернулся, чтобы навести порядок. По легенде, Прокоп в форме духа явился аббату и пригрозил тому карой божьей, если тот не оставит монастырь. Новый руководитель монастыря проигнорировал предупреждение призрака, и на четвертый день он вернулся, чтобы побить того своим посохом и прогнать из обители силой.

Жестокий призрак с националистической позицией по поводу языка обычно не был бы каноничным выбором церкви, но чехам эта история понравилась. Люди, говорившие на чешском, часто относились к своим соотечественникам, говорившим на немецком, с подозрением, и считали их алчными. Для чехов германоязычные люди были символом преступления границ со стороны Священной Римской империи, ставившего славяноязычное население в невыгодное положение. Прокоп подарил чехам чудо, о котором они могли с удовольствием рассказать.

Таким образом, Прокоп — олицетворение местного святого, построенного на народных представлениях о том, каким должен быть святой герой. Чехам нужен был кто-то, кто защищал их интересы, кто-то, кто мог изгнать хоть демона, хоть немца.