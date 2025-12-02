Windows 11 назвали самой ненадежной ОС

Журналисты издания XDA заявили, что причины постоянных поломок Windows 11 заключаются в желании Microsoft экспериментировать. Материал доступен на сайте медиа.

Обозреватель портала Адам Конвей напомнил, что в конце ноября корпорация Microsoft признала, что все основные функции Windows 11 сломаны. Он отметил, что с момента выхода в 2021 году актуальная операционная система (ОС) с каждым годом начинает работать все хуже и хуже и проблема заключается в том, что Microsoft не смогла создать стабильную систему.

Конвей предположил, что инженеры Microsoft оказались слишком сильно увлечены функциями искусственного интеллекта (ИИ), которые часто добавляют в ОС.

«Крепнет ощущение, что сосредоточенность Microsoft на ИИ отвлекает внимание от реальных проблем», — заметил специалист.

Также он напомнил о словах руководителя компании Сатьи Наделлы, который в апреле заявил, что 30 процентов кода Windows 11 написано нейросетью, а не живыми людьми.

Автор заключил, что пользователи ждут от ОС стабильной работы — всегда открывающегося меню «Пуск», быстрого файлового менеджера и других обычных функций.

«Это должны быть базовые ожидания, а не набор опций, которые считаются амбициозными требованиями», — подытожил журналист.

В начале декабря стало известно, что доля Windows 11 среди российских пользователей составила 36,13 процентов. По данным Statcounter, самой популярной ОС все равно остается Windows 10 — она имеет долю 57,31 процента.