Telegram за один день заблокировал более 500 000 групп и каналов

Мессенджер Telegram впервые с начала ноября заблокировал за сутки более 500 тысяч сообществ. Сообщение об этом появилось на официальном сайте сервиса.

Согласно отчету, пиковое значение пришлось на 13 ноября, когда было удалено 519 646 групп и каналов, что превысило предыдущий рекорд в 490 433 блокировки, зафиксированный 5 февраля. Общее количество заблокированных сообществ с начала месяца достигло 6,3 млн, а с января 2024 года эта цифра приблизилась к 39 млн.

В компании пояснили, что ежедневно удаляются десятки тысяч сообществ и миллионы единиц контента, нарушающих условия обслуживания, включая материалы, подстрекающие к насилию, содержащие жестокое обращение с детьми и рекламу нелегальных товаров.

Telegram, основанный в 2013 году Павлом и Николаем Дуровыми, является кроссплатформенным мессенджером с функциями обмена сообщениями, аудио- и видеозвонками, а также возможностью ведения каналов и создания ботов. Приложение доступно на всех основных операционных системах.