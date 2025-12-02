На астероиде Бенну нашли «молекулу счастья»

В образцах пород астероида Бенну, собранных миссией «Осирис-Рекс», выявили важное питательное вещество, которое человеческий организм использует для выработки серотонина — «гормона счастья». Это аминокислота триптофан. Ее впервые в истории обнаружили во внеземном образце. Новые данные подтверждают теорию о том, что многие ингредиенты для зарождения жизни на ранней Земле прибыли из космоса.

© NASA

Изучение образцов астероидов Рюгу и Бенну продолжается уже не один год. За это время там выявили обширный перечень аминокислот нуклеиновых оснований (основных элементов, из которых состоят РНК и ДНК). Интересно, что на Бенну нашли все пять первичных нуклеиновых оснований (аденин, цитозин, гуанин, тимин и урацил), а на Рюгу — всего одно.

В ходе нового исследования команда из Центра космических полетов имени Годдарда NASA проанализировала материал Бенну. Считается, что он сохранился в первозданном виде со времен формирования Солнечной системы и поэтому представляет особый интерес.

Ученые намеревались раскрыть пути химических реакций, которые миллиарды лет назад привели к образованию аминокислот. Результаты указали на наличие 14 аминокислот и нуклеиновых оснований, а также небиологические соединения.

Сигнал о наличии триптофана был слабым, но присутствовал во многих образцах. Это относительно хрупкая аминокислота. При падении метеорита на Землю она, вероятнее всего, разрушится. Вероятно, поэтому ее никогда раньше не находили в космических телах.

Открытие показало, что хрупкие аминокислоты, такие как триптофан, могут образовываться в небиологических условиях. Их присутствие нельзя считать признаком наличия жизни на внеземных объектах — но они могли способствовать зарождению жизни на ранней Земле, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

