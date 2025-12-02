Найдено подтверждение существования древнего народа бо

Ученые на протяжении многих лет пытались разгадать тайну таинственной расы, которую прозвали народом бо или «летающим народом» за традицию хоронить усопших в гробах, прикрученных к отвесной скале.

При этом такой способ погребения не был результатом нехватки места.

В последующем помимо висящих в воздухе гробов прямых доказательств существования загадочного народа не осталось. Считалось, что все представители расы вымерли.

Однако биолог Чжан Сяомин из Куньминского института зоологии вместе с коллегами доказал, что жители провинции Юньнань и Сычуань – это предки народа бо, сообщает РИА Новости.

Это удалось выяснить, сравнив ДНК современных жителей провинций с останками из висячих гробов.

В нескольких деревушках результаты были потрясающие: прослеживалась прямая линия родства

