Google оштрафовали на $55 млн

Федеральный суд Австралии обязал Google выплатить штраф в размере $55 млн после того, как было установлено, что соглашения, заключенные корпорацией с местными телекоммуникационными компаниями о предустановке поисковой системы на устройства Android, нарушают законы о конкуренции. Об этом пишет ITNews.

Суд установил, что договоры, заключенные «дочкой» Google в Азиатско-Тихоокеанском регионе с компаниями Telstra и Optus в период с декабря 2019 года по март 2021 года, являются антиконкурентными. Поисковик Google был предустановлен ​​на устройствах Android и настроен как опция по умолчанию.

Дело против Google инициировала Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей. Ведомство заявило, что Telstra и Optus получали долю дохода от рекламы, показываемой людям при использовании поиска Google на мобильных устройствах.

«Штраф должен послать всем компаниям четкий сигнал о серьезных и дорогостоящих последствиях антиконкурентного поведения», — сообщил заместитель председателя комиссии Мик Кио.

Telstra и Optus не участвовали в судебных разбирательствах. Когда их соглашения с Google истекли в 2024 году, они не стали их продлевать. Сам Google признал, что совершал антиконкурентные действия.