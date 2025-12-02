Рассекречена стоимость нового флагмана Realme в России

Компания Realme объявила о старте продаж флагманского смартфона Realme GT 8 Pro на российском рынке. Модель ориентирована на премиальный сегмент и предлагает топовый чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор емкостью 7000 мАч, расширенные возможности мобильной съемки и модульный дизайн, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

© Realme

Realme GT 8 Pro стал первым устройством в России на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5, для которого заявлен прирост производительности до 20% и энергоэффективности — до 35%. Смартфон также оснащается дополнительным чипом Hyper Vision+ AI, который оптимизирует рендеринг графики и улучшает качество изображения.

Ключевым элементом устройства стала основная камера, разработанная в рамках четырехлетнего партнерства Realme и Ricoh GR. Модуль построен на сенсоре Sony IMX906, оснащен OIS и объективом из семи элементов с антибликовым покрытием.

Отдельный режим Ricoh GR предлагает фирменный интерфейс, уникальные пресеты, два классических фокусных расстояния (28 и 40 мм) и инструменты уличной съемки, включая Snap Focus.

Также в смартфоне предусмотрены ультраширокоугольная камера на 50 Мп, 200-мегапиксельный телеобъектив на базе сенсора Samsung HP5 с поддержкой трехкратного оптического зума и селфи-камера на 32 Мп.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч с поддержкой проводной и беспроводных зарядок мощностью 120 и 50 Вт соответственно.

Среди прочих характеристик realme GT 8 Pro отмечают наличие 2K-экрана с частотой 144 Гц и пиковой яркостью до 7000 нит и оболочки realme UI 7.0 на базе Android 16.

В России realme GT 8 Pro доступен по цене от 99,9 тыс. руб. Также представлена версия GT 8 Pro Dream Edition, разработанная совместно с командой Aston Martin Aramco F1 Team.