Телескоп NASA заметил «инопланетный корабль» 3I/ATLAS раньше всех

Космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite, принадлежит НАСА) обнаружил межзвездный объект 3I/ATLAS — который, согласно некоторым теориям, является инопланетным кораблем — почти за два месяца до его официальной регистрации астрономами. Об этом сообщается в исследовании Центра космических полетов Годдарда.

Согласно опубликованным данным, телескоп TESS, выведенный на орбиту в 2018 году, зафиксировал объект еще в период с 7 мая по 2 июня 2025 года — то есть за 55 дней до официального объявления об открытии 1 июля 2025 года. На снимках объект имел яркость от 19-й до 21-й звездной величины.

Анализ архивных наблюдений не только подтвердил присутствие тела в Солнечной системе, но и выявил систематическое смещение его фактического положения относительно прогнозируемого. Поскольку на таких расстояниях естественное негравитационное смещение маловероятно, обнаруженное расхождение может указывать на проблемы в калибровке мировой системы координат TESS.

Кроме того, данные TESS подтвердили наличие у 3I/ATLAS кометоподобной активности уже на расстоянии около одного миллиарда километров от Солнца.

До этого стало известно, что 3I/ATLAS снизил яркость, несмотря на приближение к Земле.