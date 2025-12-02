Ученый объяснил таинственное «сердцебиение» кометы-НЛО 3I/ATLAS

Астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб в интервью для New York Post раскрыл природу загадочного «сердцебиения», наблюдаемого у межзвездного объекта 3I/ATLAS, который движется в сторону Земли.

Как уточнил исследователь, импульсы могут указывать на «искусственное происхождение» объекта 3I/ATLAS. Они могут быть периодическими тягами для коррекции орбиты или каким-то другим циклом внутри космического аппарата, отметил Леб.

Он подчеркнул, что свет этого межзвездного путешественника мерцает с определенной периодичностью, которая повторяется каждые 16,16 часа, подобно межзвездному ориентиру. Данный «небесный барабанный ритм» должен быть отчетливо виден на серии тщательно откалиброванных снимков ATLAS, однако, по словам исследователя, ни одна из этих фотографий не была тщательно исследована в опубликованной литературе.

Аналитики предполагали, что «сердцебиение» связано с вращением ядра тела. Однако Леб отверг эту гипотезу, указав на ее маловероятность. Он пояснил, что из центра исходит лишь менее десяти процентов света. Леб еще раз отметил, что ATLAS предположительно является НЛО с несколькими двигателями.

В начале июля 2025 года ученые зафиксировали объект 3I/ATLAS, который стремительно приближается к Земле по необычной траектории. Астрофизик Леб предполагает, что это НЛО, поскольку его движение не соответствует параметрам типичных комет. Ожидается, что к 19 декабря комета-НЛО окажется на минимальном расстоянии от нашей планеты, что вызвало необходимость активизации мер планетарной обороны.