Названы самые популярные среди россиян гаджеты на «Черную пятницу»

МТС подвела итоги «Черной пятницы» и назвала самые популярные гаджеты ноября.

Главным хитом стали наушники: продажи выросли сильнее всего — на 14% к 2024 году и на 20% к октябрю. 84% покупок пришлись на TWS-модели с шумоподавлением, а средний чек составил около 2200 рублей.

Лидеры продаж — Realme Buds T200 Lite, HUAWEI FreeBuds SE 3 и Samsung Galaxy Buds Core.

Смартфоны заняли четверть всех покупок в сети МТС, причем продажи выросли на 8% год к году. Самые популярные модели — Infinix Smart 10, Samsung Galaxy A56 и Xiaomi Redmi A5.

Планшеты также показали рост: +3% к 2024-у и +18% к октябрю. Чаще всего покупали HUAWEI MatePad SE, Xiaomi Pad SE и iPad 2021.

Максимальный спрос пришелся на крупные города: Москву, Краснодар, Санкт-Петербург, Уфу и Казань. В МТС отмечают, что в 2025 году россияне особенно активно выбирали доступные устройства со скидками до 80%.