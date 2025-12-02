Ученые объяснили, почему собаки прячут еду и игрушки

Замечали ли вы, что собаки нередко пытаются спрятать любимые лакомства? И нет, они вовсе не готовятся к концу света, а действуют, опираясь на инстинкты.

Возможно, вы уже слышали о том, что многие животные в дикой природе хранят еду в тайниках. Этот процесс по-научному называется кэшированием. Поведение при этом можно разделить на две категории. В первом случае животное запасает лакомства "в кладовой", подобно белкам, в одном или двух местах.

Во втором случае происходит "разбросанное накопление". То есть животные создают небольшие тайники с излишками пищи в разных местах. Такое чаще всего встречается у лис и волков. Современные псы поступают точно так же.

Учёные полагают, что собаки полагаются на сочетание обоняния и пространственной памяти, чтобы помнить, где они спрятали игрушки или еду.

В целом такое поведение связано с механизмом выживания, унаследованным собаками от их предков. Это вовсе не значит, что ваш пёс готовится к тому, что в будущем он будет голодать.