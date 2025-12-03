Российские ученые в шесть раз повысили износостойкость сплава

В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Университета наук и технологий МИСИС разработали композитный материал с повышенной износостойкостью. Специалисты добавили в высокоэнтропийный сплав из хрома, железа, кобальта, никеля и меди наночастицы оксида алюминия размером в несколько десятков нанометров.

Добавление наночастиц привело к значительному улучшению свойств материала. Его прочность возросла на 29%, твердость — на 27%, а износостойкость увеличилась в шесть раз. Частицы распределяются по структуре, препятствуя проникновению кислорода, который вызывает разрушение при высоких температурах.

Такой подход также замедляет движение атомов кислорода и предотвращает образование микротрещин. Новая разработка может применяться для изготовления деталей, работающих в экстремальных условиях, например, элементов турбин, клапанов двигателей или защитных покрытий.

Исследование выполнено при поддержке гранта Минобрнауки России.