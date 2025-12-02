Новый флагман Motorola получит Snapdragon 8 Gen 5

Новый флагман Motorola Edge 70 Ultra снова засветился в утечках.

По данным инсайдера Эвана Бласса, смартфон (кодовое имя Urus) получит свежий чип Snapdragon 8 Gen 5 — тот же, что ранее был замечен в бенчмарках модели XT2603-1.

Это будет первый Ultra-флагман Motorola за несколько лет: компания пропустила Edge 60 Ultra и готовит модель, которая окажется выше стандартных Edge 70, но ниже будущего Razr Ultra 2026 на Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Смартфону приписывают 1.5K OLED-дисплей, 16 ГБ оперативной памяти, Android 16 из коробки и камеру с перископным телевиком.

Напомним, что Snapdragon 8 Gen 5 построен на 3-нм техпроцессе TSMC: два ядра Oryon работают на частоте 3,8 ГГц, еще шесть — на 3,32 ГГц. Обновленный Adreno обеспечивает стабильный fps в играх, а Hexagon NPU отвечает за локальные ИИ-функции и работу мультимодальных моделей.

Ранние тесты показывают 2636 баллов в одноядерном режиме и 7475 в многоядерном — ожидаемый уровень для чипа. В Китае новинка выйдет как Moto X70 Ultra, глобальный релиз намечен на начало 2026 года. Ожидаемая цена — $800–900.