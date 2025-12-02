Смартфоны Samsung подорожают

Новые смартфоны Samsung могут подорожать из-за резкого роста стоимости оперативной памяти. Об этом сообщает корейское издание Sedaily.

Мобильное подразделение (MX) Samsung получает модули оперативной памяти от другой дочерней компании IT-гиганта Device Solutions (DS). Источники медиа рассказали, что в MX попросили у DS подписать контракт на поставку памяти LPDDR на год, чтобы зафиксировать стоимость оборудования. Однако в DS согласились продлить договор лишь на три месяца.

Инсайдеры рассказали, что подразделение DS приняло такое решение из-за интереса поставлять память для нужд искусственного интеллекта (ИИ), чтобы заработать на ней больше денег. Из-за того, что MX не получила долгосрочный контракт, компания может столкнуться с дефицитом и поднять цены на новые смартфоны. В начале 2026 года Samsung планирует выпустить серию Galaxy S26.

В материале говорится, что память LPDDR5X объемом 12 гигабайт, которую чаще всего используют в смартфонах Samsung, в начале года стоила 33 доллара (2,6 тысячи рублей). В ноябре 2025 года стоимость того же комплект модулей достигла 70 долларов (5,5 тысячи рублей) — комплектующие подорожали почти вдвое.

Журналисты подытожили, что обычно себестоимость памяти составляет 15 процентов от себестоимости смартфона.

Ранее известный инсайдер под ником Ice Universe заявил, что корпорация Samsung ради экономии не будет внедрять в будущие смартфоны более продвинутые камеры.