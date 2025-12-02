Названы сроки выхода Xiaomi 17 Ultra с новой оптикой Leica

Xiaomi готовится представить флагман Xiaomi 17 Ultra — его дебют ожидается уже в декабре в Китае.

По данным инсайдеров, модель получит заметно обновленную оптику Leica с новым просветляющим покрытием, которое улучшает светопропускание и снижает блики. В компании делают ставку на «чистую оптику», решая искажения аппаратно, а не программно.

Камеры тоже переработали: вместо четырех модулей теперь будет продвинутая тройная система. В нее войдут 1-дюймовый 50-Мп сенсор (предположительно OmniVision OV50X), огромный 200-Мп перископ для зума и 50-Мп ультраширик.

Смартфон оснастят чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и значительно увеличенной батареей — от 6000 до 7000 мАч. Спереди ожидается плоский дисплей и ультразвуковой сканер отпечатков. Также заявлена поддержка двухканальной спутниковой связи и повышенная прочность корпуса.

На презентации вместе с 17 Ultra могут показать фитнес-браслет Band 10 Pro и первый фирменный NAS от Xiaomi.